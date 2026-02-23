Жители Белгорода остались без света, тепла и воды из-за обстрела ВСУ

В ночь на 23 февраля Белгород и прилегающий Белгородский район подверглись интенсивному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки зафиксированы серьезные разрушения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, удар привел к сбоям в работе коммунальных сетей. В настоящее время жители столкнулись с отсутствием электроэнергии, перебоями в подаче водоснабжения и отопления в жилые дома.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — говорится в заявлении главы региона.

Гладков также отметил, что окончательные масштабы нанесенного ущерба коммунальному хозяйству и энергосистеме города планируется оценить в светлое время суток. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 февраля над четырьмя областями России ликвидированы почти 90 беспилотников.