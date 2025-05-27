Люди, населяющие так называемый Сувалский коридор, отделяющий Калининградскую область от Белоруссии, стали массово покидать регион. Это связывают с публичным заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщила газета Bild.

Ранее Мерц заявил, что страны Запада сняли свои ограничения, девствовавшие для ВСУ, на использование иностранных вооружений против России. Теперь Киеву разрешили проводить атаки российских регионов с применением систем зарубежного производства. На это немедленно отреагировали в Польше и Литве. Обитатели приграничных районов из так называемого Сувалкского коридора стали покидать свои дома. Они считают, что их земли могут быть выбраны РФ в качестве цели для первого ответного удара. В таком случае страны Прибалтики окажутся отрезанными с суши от остальных государств НАТО.

Официальных сообщений об эвакуации мирных жителей пока не появлялось, но журналисты уже отметили, что в таких районах заметно усилилось военное присутствие.

Ранее политолог Стариков объяснил последние заявления французского президента, который призывает ввести очередные жесткие санкции против России. По его мнению, таким образом ЕС пытается повлиять на позицию Трампа и его решения. Европейская сторона видит, что республиканец может снизить вовлеченность США в конфликт.