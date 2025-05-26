В заявлениях Макрона увидели попытку давления на Трампа

Политолог Николай Стариков в беседе с RT объяснил последние заявления французского президента, который призывает ввести очередные жесткие санкции против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о возможности масштабных санкций против России, утверждая, что это может повлиять на Москву. Однако эксперты считают, что его слова адресованы не столько Кремлю, сколько американскому президенту.

По мнению политолога Старикова, таким образом ЕС пытается повлиять на позицию Трампа и его решения. Европейская сторона видит, что республиканец может снизить вовлеченность США в конфликт.

«Сегодняшние высказывания западных политиков направлены лишь на одно — удержать Соединенные Штаты Америки в конфликте. Сегодня решение в США принимает один человек, поэтому все, что говорят и делают Макроны, Мерцы, Стармеры, — они обращаются к Дональду Трампу», — отметил политолог.

Напомним, что накануне французский президент подтвердил готовность ужесточить санкционный режим, если Москва продолжит текущую политику. Он также не исключил новых ограничений в энергетическом секторе и финансовой сфере.

Ранее в Польше назвали «наполеоновскими» планы Макрона в отношении России.