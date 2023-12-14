Жителя Алтая насмерть засыпало зерном во время работы на птицефабрике

Мужчина выполнял обязанности машиниста механического тока, и его затянуло в чан в завальной яме.

Об этом сообщила региональная прокуратура в своем микроблоге. Производственная трагедия, по словам ее представителей, случилась с 49-летним мужчиной, который скончался в результате несчастного случая на предприятии. После того, как машинист угодил в завальную яму, его засыпало зерном, которое блокировало доступ воздуха. Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти пострадавшего.

Сейчас правоохранители ведут проверку данного инцидента, а следствие уже возбудило уголовное дело.