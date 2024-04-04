Жителя Балашихи, который в прошлом году задушил знакомого, приговорили к 11 годам колонии

Жителя Балашихи в возрасте 52 лет, который в прошлом году убил своего знакомого, приговорили к 11 годам колонии. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, в конце октября 2023 года мужчина находился со своим приятелем в бытовом помещении. В какой-то момент между знакомыми вспыхнула ссора, и осужденный избил потерпевшего, а затем задушил.

Городской суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.