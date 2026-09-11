Аленичев может возглавить тульский «Арсенал»: тренер оставался без работы семь лет

В Туле оказалось вакантным место главного тренера после увольнения Дмитрия Гунько. Причиной отставки стало поражение в Кубке России от «Текстильщика» (0:1).

Дмитрий Аленичев уже работал в «Арсенале» и выводил команду в РПЛ. После этого специалист тренировал московский «Спартак» и красноярский «Енисей», но при этом 53-летний Аленичев уже семь лет оставался без работы после скандального ухода из сибирского клуба в 2019 году.

«Арсенал» занимает десятое место в Первой лиге, набрав 12 очков в 10 матчах.