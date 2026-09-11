Мигающие LED-фонари и петарды: власти советуют жителям самостоятельно защищаться от медведей в Кузбассе

Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин опубликовал в социальных сетях обращение администрации Новокузнецкого района. В сообщении говорится, что из-за аномально большого числа выходов медведей инспекторы охотнадзора и охотники работают круглосуточно, сообщил VSE42.RU .

Жителей просят не поддаваться панике и самостоятельно позаботиться о безопасности своих участков. Рекомендуется устанавливать отпугиватели — устройства с датчиками движения, которые издают резкий звук. Также подойдут световые сигнализаторы и мигающие LED-фонари, срабатывающие при движении. Как отметили в администрации, медведи боятся не столько света, сколько неожиданности. Дополнительно можно использовать петарды и хлопушки.

По данным издания, из-за ситуации с медведями в Кузбассе уже пять округов введены в специальный режим. Хищники продолжают выходить к людям: недавно медведь разорил пасеку в регионе, а в Междуреченске задрал собаку и съел черноплодку. Местные жители делятся свидетельствами встреч с животными в соцсетях, а власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в кузбасском городе искали медведей, а нашли только волну слухов.