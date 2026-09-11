Ложная тревога: в Кузбассе искали медведей, а нашли только волну слухов

Официальное опровержение дали власти. В пабликах Полысаева и Хмелево горожане делились сообщениями о хищниках, замеченных прямо в населенных пунктах. Экстренные службы отреагировали мгновенно и выехали на указанные адреса. Однако проверка ничего не дала: ни самих зверей, ни их следов обнаружить не удалось.

В Полысаеве работает 39 камер видеонаблюдения. Часть из них установлена как раз в тех районах, где, по словам местных, видели животных. Сотрудники ЕДДС контролируют обстановку круглосуточно. Они изучили записи вплоть до вчерашнего дня — ни одного дикого зверя в кадр не попало.

Глава Ленинск-Кузнецкого округа Василий Мельник призвал граждан публиковать только достоверные сведения. Каждый ложный сигнал, по его словам, отрывает экстренные службы от настоящих происшествий. Если заметили дикое животное или его следы, звоните по номеру 112.

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