Жителя Долгопрудного задержали за убийство знакомого в ходе ссоры

В Подмосковье задержали местного жителя, который в ходе ссоры зарезал своего знакомого. Как сообщили в ГСУ СКР по региону, преступление было совершено в минувшие выходные.

По данным ведомства, ночью между двумя знакомыми произошел конфликт. В ходе него житель Долгопрудного в возрасте двадцати восьми лет ударил оппонента ножом в область груди.

Раненый 31-летний житель того же муниципалитета был госпитализирован в Центральную городскую больницу. Там на следующий день он скончался.

В ближайшее время задержанному мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.