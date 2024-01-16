Жителя Королева задержали за фиктивную постановку на учет одиннадцати иностранцев

В подмосковном Королеве задержали местного жителя за фиктивную постановку на учет одиннадцати иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, правоохранители проверили одну из квартир на улице Чайковского. Выяснилось, что проживающий в ней гражданин в возрасте тридцати пяти лет поставил на миграционный учет одиннадцать иностранцев. При этом он не предоставил иностранцам место для проживания.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.