Заслуженный врач России Ольга Шарапова дала семь советов по борьбе с сонливостью в ноябре, когда световой день сокращается до осеннего минимума. Об этом сообщает KP.RU.

Прежде всего эксперт посоветовала в первые полчаса после пробуждения включить в комнате свет и открыть шторы. Хорошим способом сбросить остатки сна она назвала выход на улицу или балкон: утром свет и свежий воздух помогают проснуться, а выработка мелатонина прекращается.

Кроме того, врач порекомендовала не пропускать завтрак и обязательно включать в него белок. После еды важно дать организму небольшую нагрузку, например пройтись до работы пешком. По словам Шараповой, движение лучше чашки кофе, которая не решает проблему, а лишь маскирует недосып.

Специалист также советует в течение дня пить как можно больше воды и соблюдать режим сна: не сидеть в телефоне и засыпать в проветренной комнате. В заключение она призвала следить за собственным состоянием — если сонливость не проходит после всех мер, лучше обратиться к врачу.

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