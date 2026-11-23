В 2026 году в Подмосковье планируют завершить благоустройство 64 парков, скверов, набережных и других общественных территорий, 45 из них уже открылись — работы на многих объектах завершились досрочно. Обновленные пространства улучшат условия для отдыха более чем 2 млн жителей, сообщили на еженедельном совещании губернатора Московской области с руководящим составом правительства Московской области.

Так, в Шатуре проводят первый этап благоустройства общественных территорий в районе проспекта Ильича, там появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, перголы с качелями, детская площадка, спортивная площадка, скамейки и урны, навигация. В Богородском обновят Богородский бульвар, там сделают пешеходные дорожки, зоны отдыха, фонтаны, навесы с качелями, скамейки и урны, навигацию, в Орехово-Зуеве — Октябрьскую площадь, в Наро-Фоминском — Площадь Молодежную.

В Красногорске пройдет благоустройство Площади Оптиков, там также обустроят пешеходные дорожки, зоны отдыха, арт-объект, постамент, качели, скамейки и урны, навигация, освещение, озеленение, видеонаблюдение.

Открытые пешеходные зоны, пакри, скверы и площади 2026 года

В Люберцах в Малаховке в июне открыли Летний парк, для жителей обустроили пешеходные дорожки, зоны отдыха, амфитеатр, детская площадка, спортивная площадка, скамейки и урны, площадка для выгула собак.

В Павловском Посаде в августе досрочно открыли Парк на месте ДК Потапова (9,4 га), там появились пешеходные дорожки, зоны отдыха, монумент, детская площадка, спортивные площадка, качели, скамейки и урны, навигация, в Щелково – Центральный парк.

В Талдомском работы затронули Сквер возле «РДК» по адресу: ул. Победы, д. 10 (1,1 га), его открыли 27 июля. В сентябре в Лобне стал доступен Сквер в мкр. Депо (2 га), в Пушкинском – Сквер «Журавли» по ул. Первомайская. В ноябре в Коломне открылся Сквер на ул. Левшина и так далее.

До конца года досрочно планируется открыть Кореневский карьер в поселке Красково в Люберцах. 62 объекта благоустройства завершат в 2027 году. Так, например, в Химках появятся Парковая зона «Юбилейный» и «Юность», в Солнечногорске - Благоустройство Советской площади и ул. Почтовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.