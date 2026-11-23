В Подмосковье составили рейтинг самых популярных парков по итогам десяти месяцев 2026 года, в общей сложности в регионе действуют парков (+7 к 2025 году). Об этом сообщили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области.

Так, лидерами стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе и Центральный парк в Ленинском округе. В первую пятерку вошли парк Толстого в Химках и парк Мира в Мытищах. В списке также оказались Центральный парк в Долгопрудном, парк «Фабричный» в Истре, Городской парк в Реутове, парк «Сестрорецкий» в Клину и парк «Кривякино» в Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.