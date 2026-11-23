В Подмосковье завершается подготовка парков к зиме, в это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона — для этого подготовлена вся необходимая инфраструктура — 48 катков с искусственным льдом и 30 с натуральным, 68 лыжных трасс общей протяженностью 211 км и 41 тюбинговая горка. Эту тему обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области.

Особое внимание планируется уделить комфорту и безопасности. В парках обеспечивается своевременная уборка снега и наледи, поддерживается чистота туалетов и урн, а камеры системы «Безопасный регион» работают бесперебойно. На любой из 48 катков можно записаться онлайн, на всех крупных лыжных трассах будет работать прокат инвентаря. На катках обустроят комфортные зоны ожидания, работают теплые прокаты и пункты проката, а за состоянием льда следят между сеансами. Все площадки будут готовы к приему посетителей. Еще одна задача — установить на катках с искусственным льдом камеры с искусственным интеллектом. Их подключат к системе видеоаналитики. Завершить интеграцию планируют до 10 декабря 2026 года.

Ледовые площадки появятся в парках, на городских площадях, стадионах и других общественных территориях. В список вошли 48 адресов. Для ледовых площадок предусмотрен единый стандарт обустройства. В него входят ухоженный белый лед, брендированные борта, разметка и праздничное оформление. Для подготовки и обслуживания покрытия используют геотекстиль и ледозаливочные машины.

Лыжные трассы оборудуют, в частности, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, лесопарке «Волкуша» в Лыткарине, Пестовском парке в Балашихе и Мытищинском лесопарке. Кроме того, подготовят Красногорскую лыжню и лесопарк «Дубровицкий лес» в Подольске. Содержание лыжных маршрутов организуют по установленному регламенту. При отсутствии снегопада уплотнять снег будут не менее трех раз в неделю. На трассах, которыми пользуются более 50 лыжников в день, такие работы станут проводить ежедневно.

Жителей и гостей региона ждет обширная программа мероприятий — праздничные, культурно-массовые и спортивные активности на любой вкус, рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. В регионе работают 225 парков — на семь больше, чем в прошлом году.

С 15 по 25 октября представители Министерства благоустройства Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства физический культуры и спорта Московской области провели выездной мониторинг всех парковых дирекций. По итогам проверок сформированы дорожные карты по устранению замечаний. Общая готовность парков на 21 ноября — 98%. К зиме подготовлены более 2,6 тыс. человек персонала, 441 единица уборочной техники и 7 свыше 7,5 тыс. единиц ручного инвентаря.

Для удобства посетителей на портале sport.mosreg.ru и в мобильном приложении доступна функция онлайн-записи на 48 катков. Кроме того, на входах в павильоны, информационных стендах и в соцсетях будут размещены плакаты с QR-кодами для быстрой регистрации на сеансы катания.

Для обеспечения безопасности и контроля работы катков с искусственным льдом до 10 декабря их подключат к системе видеонаблюдения с интеграцией в единую сеть. Это позволит в режиме реального времени отслеживать заполняемость локаций, время пребывания посетителей и оперативно реагировать на любые ситуации.

Для посетителей предусмотрены теплые раздевалки, прокат с онлайн-бронированием и QR-оплатой, фудтраки с горячими напитками, музыкальное сопровождение и праздничная иллюминация.

При снегопаде парковые службы уведомляют жителей через соцсети и чаты, убирают снег (мелкий — до 3 часов после окончания, циклон — с момента начала), осматривают деревья и крыши каждые 4 часа, вывозят снег после окончания.

При гололеде дорожки обрабатывают гранитной крошкой не позднее часа с момента установления отрицательной температуры. Главам муниципалитетов поручено обеспечить готовность парков до 1 декабря 2026 года, бесперебойную работу парковых команд в течение всего сезона и контроль за безопасностью зимних активностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.