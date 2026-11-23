34-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, улетела в Пекин на месячный курс лечения. Ее возлюбленный, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, не смог отправиться вместе с ней, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, причиной отказа в выезде стало отсутствие у мужчины российского заграничного паспорта.

У Сквиччиарини есть гражданство России и Аргентины, однако, по российским законам, для выезда за границу ему необходим действующий российский загранпаспорт, независимо от наличия второго гражданства.

Отношения Лерчек и аргентинского танцора Луиса завязались на уроках танго после ее развода с Артемом Чекалиным в 2024 году. После того как у блогера диагностировали рак четвертой стадии, Сквиччиарини не отходил от нее ни на шаг. В феврале 2026 года Чекалина родила своему возлюбленному сына.

Накануне Валерия Чекалина сообщила об ухудшении состоянии перед вылетом в Китай.