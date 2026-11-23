Под кухонной раковиной часто собирается все, чему не нашлось места в шкафах, — пакеты с порошком, средства для мытья посуды, чистящие спреи, и все это рядом с мусорным ведром. Но в тесном шкафчике флаконы могут протекать, пачкаться и соприкасаться с отходами. А если дома есть маленькие дети или животные, такое хранение становится еще и небезопасным. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по домоводству Татьяна Покровская.

По словам специалиста, держать бытовую химию под раковиной можно, если шкафчик сухой, средства плотно закрыты, а упаковки стоят отдельно от мусора. Но грязная поверхность, протекающий пакет или открытая крышка контейнера могут привести к тому, что флаконы испачкаются, а их содержимое случайно попадет на отходы или другие предметы.

«Вплотную к мусорке все-таки химию ставить не надо. Лучше выделить для них отдельный пластиковый контейнер. Так средства не будут соприкасаться с отходами, а если что-то прольется, жидкость останется внутри поддона», — рассказала Покровская.

Вторая проблема — влажность. Под мойкой проходят водопроводные трубы и сифон. Если случится протечка, картонные коробки с порошком могут отсыревать, крышки и упаковки будут пачкаться.

«Средства лучше оставлять в заводской упаковке и не переливать их в другие емкости. Особенно аккуратно нужно быть с капсулами для стирки и посудомоечной машины. Они яркие, и ребенок может перепутать с конфетами. Такие средства лучше держать там, куда малыш не сможет добраться», — отметила специалист.

Кроме того, Покровская не рекомендовала хранить под мойкой открытые емкости с бытовой химией. Порошки нужно плотно закрывать, у спреев проверять распылители, а у бутылок — плотно закручивать крышки.

«Средства с хлором, кислотами и щелочами нельзя ставить рядом с продуктами питания, смешивать их тоже опасно, потому что некоторые сочетания могут выделять вредные пары», — уточнила эксперт.

Мусорное ведро лучше поставить так, чтобы оно не задевало бутылки и пакеты при каждом открывании дверцы. Если места мало, можно закрепить его на дверце шкафа.