В Электростали жительница частного сектора Валентина Карпенко нашла неожиданный способ прогнать крыс из подвала — она использовала петарды. С нашествием грызунов женщина столкнулась в ноябре: с наступлением холодов крысы потянулись к жилым домам в поисках тепла и еды. Особенно их привлекали подвалы, где хранился урожай, сообщил REGIONS.

«Они там буквально ходуном ходили. Свежий урожай моркови был уничтожен подчистую. Грызуны добрались до всего: прогрызли даже заржавевшие металлические крышки от банок с солениями», — рассказала Валентина.

Стандартные методы борьбы не помогали: ни современные ловушки, ни дорогие средства от грызунов не давали результата. По словам Валентины, крысы оказались слишком хитрыми и осторожными. В отчаянии женщина обратилась за советом к знакомому учителю биологии. Тот предложил нестандартный вариант — использовать небольшие петарды: из‑за острого слуха крысы сильно пугаются громких звуков.

Валентина последовала совету и в течение нескольких дней запускала мини‑петарды рядом с подвалом. Результат проявился быстро: уже через пару дней грызуны покинули помещение и больше не возвращались.

Специалисты подтверждают, что такой метод действительно может сработать. В замкнутом пространстве подвала звук от петарды становится особенно резким и болезненным для крыс — он способен вызывать у них сильную боль из‑за перегрузки слуховой системы. Кроме того, грызуны запоминают место, где испытали стресс, и начинают избегать его. Дополнительный отпугивающий эффект дает запах сгоревшего пороха и серы.

При этом эксперты подчеркивают: использование пиротехники рядом с жилыми строениями и в закрытых помещениях несет серьезные риски. Главная опасность — возникновение пожара, особенно если поблизости находятся деревянные конструкции, ветошь или другие легковоспламеняющиеся материалы. Безопаснее применять петарды только на открытом воздухе, а для усиления звука и снижения рисков бросать их в пустую металлическую емкость — например, в железное ведро или бочку.

Горожане в соцсетях по‑разному реагируют на такой лайфхак: одни восхищаются находчивостью Валентины, другие считают метод слишком рискованным. Тем не менее история из Электростали вновь напомнила о том, насколько важно выбирать безопасные и проверенные способы борьбы с грызунами.

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