65-летний шоумен Никита Джигурда впервые вышел на связь после операции на сердце, передает интернет-портал e1.ru. Артист записал видео из больничной палаты и рассказал, что перенес инфаркт «на ногах».

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По его словам, давление поднялось до 230, появилось жжение в груди. Однако он запрещал жене Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Медики приехали только после того, как шоумен начал задыхаться.

«Сейчас уже все хорошо. Я на ногах перенес инфаркт из Екатеринбурга. В самолете летал, у меня пластинка должна выходить, виниловая. Я летал туда, на лучший завод „Музила“», — рассказал Джигурда.

ЭКГ показала обширный инфаркт передней стенки сердца. Врачи, как рассказал артист, удивились, что он выжил, и отметили, что ему повезло. Джигурда поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье.

Ранее стало известно, что актриса Марина Неелова вошла в состав жюри песенного конкурса после информации о получении травмы.