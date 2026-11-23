Астролог из Павловского Посада Алена Ауг предлагает необычный способ привлечь личное счастье: забыть про сайты знакомств и завести кошку монохромной масти. По ее словам, именно угольно‑черные и белоснежные питомцы выступают мощными природными «магнитами» для гармонии и любви в доме, сообщил REGIONS.

Алена объясняет это с позиций астрологии и биоэнергетики: животные не появляются в жизни случайно. Белая кошка несет мягкую «лунную» энергию — она помогает хозяину развивать доверие и душевную открытость, которых часто не хватает тем, кто долго не может встретить партнера. Черный кот, в свою очередь, дает охранную энергию Сатурна и Плутона: он защищает пространство и помогает выстраивать устойчивые границы, не теряя способности к близости.

«Белый кот работает как домашний миротворец и очиститель пространства: он сглаживает давние обиды, снимает эмоциональное напряжение после тяжелого рабочего дня и открывает сердце одинокого человека для новых романтических встреч. Черный же кот, вопреки средневековым суевериям, в энергетическом плане считается не вестником неприятностей, а стражем дома: он поглощает негатив извне и притягивает крепкие, стабильные отношения, помогая сохранить семейный очаг», — сказала астролог.

Теорию подкрепляет реальная история: жительница Павловского Посада Алина рассказала REGIONS, как спасенный с улицы котенок буквально перевернул ее жизнь. Девушка не ставила цели «поймать» счастье с помощью питомца — она просто проявила доброту к бездомному животному. Но вскоре в ее судьбе начали происходить перемены, которые она связывает с тем внутренним теплом и ощущением опоры, которое дал ей кот.

«Три года я жила одна и уже почти смирилась с холостяцким бытом. Прошлой зимой возле магазина на улице Кузьмина подобрала маленького абсолютно черного котенка — замерзшего, худого, назвала Угольком. Стала выхаживать, носить в ветклинику на приемы. И именно там, в очереди с переноской, разговорилась с молодым человеком, который принес на прививку своего щенка. Разговорились, обменялись номерами, начали вместе гулять. А этой осенью сыграли свадьбу! Муж до сих пор смеется, что предложение он сделал мне, но одобрение сначала получил у Уголька», — сказала жительница.

Алена Ауг подчеркивает: астрологическая трактовка лишь один из взглядов, и каждый сам решает, верить в космические закономерности или считать все совпадением. Но есть один универсальный принцип, который не зависит от гороскопов: доброта, проявленная к беззащитному существу, всегда возвращается — а порой оборачивается именно тем, чего человек давно ждал: уютом, поддержкой и семейным счастьем.

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