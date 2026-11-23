Жители Лыткарина публикуют в городском паблике неожиданные кадры: в конце ноября у мемориала «Звезда израненная» зацвели ромашки. Под фотографиями горожане ставят одну и ту же подпись: «Ноябрь, а у нас ромашки» — и для многих это стало символом аномальной осени, сообщил REGIONS.

По данным издания, это не единичный случай: еще в середине месяца внесезонное цветение фиксировали на городских клумбах, а в лесопарке «Волкуша» очевидцы также находили растения с раскрывшимися бутонами.

Причина явления — нетипично теплая погода в столичном регионе. По данным Гидрометцентра, в середине ноября температура в Москве и Подмосковье держалась выше климатической нормы: днем воздух прогревался до +4…+6 °C, а ночью оставался в плюсовой зоне — что совершенно нехарактерно для конца осени.

Биологи объясняют такой «второй всплеск» резким перепадом температур. После кратковременного похолодания растения могут ошибочно воспринимать последующее потепление как наступление весны и снова выпускать бутоны. Для многолетников это не всегда безопасно: повторная вегетация ослабляет их перед настоящей зимой, а ранние побеги рискуют погибнуть при первых серьезных морозах.

Горожане продолжают делиться фотографиями в пабликах, совмещая удивление с легкой тревогой: красивое явление выглядит необычно, но напоминает о климатических аномалиях. Метеорологи пока не прогнозируют скорого похолодания, поэтому необычные кадры еще могут появляться в городских лентах.

«Помимо ромашек, в такие периоды в регионе способны зацвести луговой клевер, одуванчики и цикорий. Так что ромашки у мемориала — не только красивая, но и наглядная иллюстрация того, насколько необычным выдался этот ноябрь», — рассказала садовод Галина Долданова.

Ранее сообщалось, что в «Лосином Острове» в ноябре из‑за аномальной погоды расцвела люцерна.