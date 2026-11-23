В военной форме, с автоматами в руках, молодые люди по очереди зачитывали слова клятвы. Для призывников этот момент стал символическим рубежом: он знаменует переход к новому статусу — защитника Отечества — и возлагает на них личную ответственность за исполнение воинского долга. В тексте присяги — обязательства защищать Родину, соблюдать Конституцию и законы РФ, добросовестно исполнять обязанности и хранить военную тайну.

«Егорьевский историко-художественный музей и впредь будет поддерживать инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций», — заявили в учреждении.

Почетными свидетелями церемонии стали сослуживцы, родные и приглашенные гости. Родители новобранцев отметили, что величественные интерьеры музея и его богатая история усилили значимость события. По их словам, такая площадка подчеркивает преемственность ратных традиций и неразрывную связь поколений защитников Отечества.

Выбор музея в качестве места проведения присяги стал не просто формальным изменением локации — он наполнил ритуал дополнительным смыслом, соединив воинскую традицию с историческим наследием города.

Ранее сообщалось, что присяга молодых сотрудников пожарно-спасательного гарнизона прошла в Щелкове.