На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос», общая стройготовность по всем видам работ составляет более 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств бюджета Московской области. Строители ведут отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, монтаж вентиляции и кондиционирования.

В здании детского сада общей площадью более 1,9 тыс. кв. м строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а на прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству. Открыть обновленное учреждение планируется в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.