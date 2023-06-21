Жителя Подмосковья арестовали за убийство женщины, совершенное более десяти лет назад

Суд арестовал 53-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в убийстве женщины в частном доме в Жуковском.

Преступление произошло в августе 2012 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина убил свою знакомую, а после сжег ее дом, чтобы скрыть следы. Тело потерпевшей было найдено в ходе тушения пожара.

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза. Следователи и криминалисты допросили большое количество свидетелей и выяснили новые обстоятельства произошедшего.

Обвиняемого задержали в начале июня текущего года. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая.

Ранее сообщалось, что 43-летний житель Подмосковья избил свою знакомую бейсбольной битой, а затем задушил. Тело жертвы злоумышленник оставил в заброшенном доме, который поджег, чтобы скрыть следы преступления.