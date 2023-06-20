Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве знакомой битой и сожжении ее тела

Ранее судимому 43-летнему жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве женщины бейсбольной битой и сожжении ее тела в заброшенном доме в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло 9 июня в микрорайоне Сходня. Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой несколько ударов бейсбольной битой, а затем задушил. После этого он выбросил телефон и документы жертвы.

Спустя сутки мужчина вернулся на место преступления и поджег дом, чтобы замести следы.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям личность подозреваемого была оперативно установлена. Его задержали 16 июня. Выяснилось, что в день убийства мужчина расплачивался за такси, на котором его знакомая приехала на место, где произошло преступление.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном и рассказал подробности совершенного им преступления. В настоящее время проходят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что 19-летний молодой человек поджег в отделение банка в Химках коробку с петардами. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.