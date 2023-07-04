Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве таксиста в 1999 году

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве, которое было совершено почти 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло в Королеве в конце 1999 года. Установлено, что подозреваемый и его знакомый в ходе конфликта долгое время избивали таксиста. Из-за множественных травм головы пострадавший скончался в больнице.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент у следователей были только показания очевидцев, которые рассказали, что потерпевшего избили несколько человек возле проходной завода «Химмаш».

В ходе системной работы ведомства стали известны новые обстоятельства произошедшего, поэтому предварительное следствие было возобновлено. Следователи и криминалисты получили новые показания свидетелей и провели опознание по фотографии. После этого был задержан 47-летний житель Королева.

Подозреваемого уже допросили. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте. Второй соучастник преступления сейчас находится в СИЗО по обвинению в других преступлениях, личность третьего пока устанавливается.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в краже семи килограммов сыра из магазина в Электростали.