Жителям Подмосковья напомнили о запрете купания на несанкционированных пляжах

Работники «Мособлпожспаса» провели рейды на так называемых диких пляжах. Спасатели напомнили отдыхающим у таких водоемов о запрете купаться в них.

Работники противопожарно-спасательной службы также раздали гражданам листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим, рассказал замначальника ГКУ МО «Мособлпожспа» Игорь Сорокин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Во время рейдов спасатели рекомендовали любителям активного отдыха посещать только специально оборудованные пляжи, поскольку дно водоемов там расчищено от битого стекла, арматуры и мусора, а территории благоустроены. Также отдыхающих призвали не оставлять детей без присмотра.

«Специалисты рассказали гражданам, что запрещено заходить в воду и нырять в состоянии алкогольного опьянения. Любая доза спиртного перед купанием может привести к несчастному случаю», — рассказал Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона к осторожности в связи с непогодой.