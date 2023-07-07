Губернатор Подмосковья призвал жителей к осторожности в связи с непогодой
Фото: [Антон Чернов]
Специалисты подмосковных коммунальных служб начали работать в усиленном режиме по причине непогоды. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор области Андрей Воробьев.
По его словам, согласно прогнозу, до полудня субботы на территории Подмосковья ожидаются дождь с грозами и градом, ветер усилится до двадцати метров в секунду. В некоторых населенных пунктах региона уже заметны последствия неблагоприятных погодных условий.
«Дорогие жители, пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей!» - написал губернатор.