«Не знал, что заказать»: посетитель подмосковного ресторана нокаутировал официанта из-за супа

В Подмосковье мужчина ударил официанта, после чего сотрудник ресторана упал на пол без сознания. Кадры с места ЧП публикует SHOT .

По информации издания, все произошло в поселке Монино под Щелково. Трое посетителей ресторана приказали в грубой форме официанту принести им суп, но не сказали, какой именно.

Работник ресторана вежливо предложил клиентам выбрать в меню конкретное блюдо, после чего мужчины вывели официанта на улицу, но тому удалось отбиться.

Позднее один из посетителей вернулся в ресторан и набросился на официанта, когда тот принимал заказ. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.