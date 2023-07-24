Жительница Протвино подозревается в хищении более 600 тысяч рублей у двух пенсионерок

Восемнадцатилетнюю жительницу города Протвино подозревают в хищении свыше шестисот тысяч рублей у двух пенсионеров.

Как сообщила начальник пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, полицейские задержали девушку. По предварительным данным, она выполняла роль курьера мошенников.

Ранее 77-летняя и 91-летняя жительницы поселка Кубинка-10 написали заявления в полицию. Пожилые женщины рассказали, что неизвестные ввели их в заблуждение телефонными звонками. Они сообщили, что необходимо передать деньги на лечение пострадавших в ДТП, которые якобы произошли по вине родственников пенсионерок.

По этим двум фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения фасада многоквартирного дома в Чехове.