Кирпичный фасад многоквартирного жилого дома частично обвалился в подмосковном Чехове

Подмосковный следователь возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения кирпичного фасада многоквартирного жилого дома (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Выяснилось, что накануне в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами по содержанию многоквартирных домов в городском округе Чехов произошло частичное обрушение кирпичного фасада одного из домов, расположенных по улице Дружбы.

К счастью, в результате произошедшего пострадавших нет. Отмечается, что в настоящее время следователями устанавливаются причины, приведшие к обрушению.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья помогла жителю Москвы по факту его обращения о нарушении его трудовых прав.