Зоозащитник Вороховский назвал причины большого числа живодеров в России

В современном мире число живодеров не сокращается, а растет. Зоозащитник Леонид Вороховский рассказал, что движет такими людьми, а также о способах их поиска и наказания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего следует ужесточить наказания по статье «Жестокое обращение к животным» и добиться того, чтобы эта статья реально работала. Кроме того, важно запретить в нашей стране движение догхантеров, признав это экстремистской организацией.

Эксперт добавил, что нужен и запрет пропаганды жестокого обращения к животным, поскольку это транслируется даже по федеральным телеканалам.

По его мнению, органам правопорядка также необходимо подходить к таким преступлениям более продуктивно, поскольку живодеры, как правило, остаются безнаказанными.