10 тысяч рабочих мест за год: Балашиха усиливает промышленный потенциал Подмосковья

Развитие промышленности, создание рабочих мест и укрепление технологического суверенитета страны – ключевые направления Народной программы партии «Единая Россия». Экономический рост Балашихи подтверждает эффективность ее реализации и последовательную работу по развитию округа.

По итогам 2025 года Балашиха подтвердила статус одного из индустриальных лидеров Подмосковья. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий достиг 129,25 миллиардов рублей. Инвестиции в основной капитал составили 64,33 миллиарда рублей, что позволило создать в округе более 10 тысяч новых рабочих мест. Малый и средний бизнес также показывает устойчивую динамику: за год зарегистрировано свыше 5 тысяч новых субъектов предпринимательства. Рост обеспечивается модернизацией производства, развитием индустриальных площадок и технопарков, эффективным использованием мер господдержки и реализацией проектов в сфере отечественного производства и импортозамещения.

Одним из ведущих предприятий округа является Авиационная корпорация «Рубин». В 2025 году системы, разработанные в Балашихе, были задействованы при создании второго импортозамещенного образца самолета МС-21, что стало значимым вкладом в развитие отечественного авиастроения и укрепление технологического суверенитета.

С 2023 года предприятие участвует в федеральной программе «Профессионалитет» совместно с Подмосковным колледжем «Энергия». При поддержке корпорации в образовательном учреждении открылись две новые площадки: теоретический класс имени конструктора Ивана Зверева и современная мастерская с ЧПУ-станками.

«Для нас принципиально важно не просто выпускать конкурентоспособную продукцию, а формировать собственную инженерную школу. Открытие класса имени Ивана Ивановича Зверева – это вклад в преемственность поколений. Мы выстраиваем системную подготовку кадров: от теоретической базы до работы на современном оборудовании. Это позволяет нам готовить специалистов, полностью готовых к работе в условиях высокотехнологичного производства», – отметил генеральный директор Авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Студенты изучают инженерную графику, материаловедение, основы технологии производства и проходят практические занятия под руководством специалистов предприятия. Производственная практика организована как на базе колледжа, так и непосредственно на производственной площадке корпорации.

«Федеральный проект "Профессионалитет", который мы вместе реализуем, – это бесшовная и дуальная подготовка рабочих кадров, где учебные и производственные практики интегрированы и в значительной части перенесены на площадку авиакорпорации "Рубин". Это говорит о том, что образовательная траектория со стадии абитуриент, студент и выпускник полностью сопровождается образовательным учреждением», – поделился директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

В январе 2026 года АК «Рубин» открыла студенческое конструкторское бюро имени Ивана Зверева на базе Московского политеха. Новая площадка объединила ведущих специалистов предприятия, студентов и преподавателей вуза. Это позволяет обучающимся получать практико-ориентированные компетенции, а преподавателям – повышать квалификацию на основе решения реальных производственных задач. В настоящее время целевое обучение от предприятия в вузе проходят 12 студентов.

«Для нас вопрос подготовки кадров для наших предприятий и города имеет особое значение. Перед отечественной промышленностью стоит задача по наращиванию объемов производства и разработке новых изделий. Уверен, что открытие конструкторского бюро станет серьезной и достойной базой для подготовки ребят, которые в последующем будут работать не только в авиакорпорации "Рубин", но и, возможно, на других предприятиях Балашихи. Это новый этап сотрудничества между городом, предприятием и вузом», – подчеркнул глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Кроме того, Корпорация «Рубин», как одно из ведущих предприятий округа и член Союза промышленников и предпринимателей ГО Балашиха (территориального объединения предпринимателей), принимает участие в реализации пятистороннего соглашения по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО и их семей. Соглашение, подписанное в апреле 2025 года администрацией округа, колледжем «Энергия», Ассоциацией ветеранов СВО, СППБ (ТОР) и Балашихинской Торгово-промышленной палатой, предусматривает переподготовку специалистов, организацию экскурсионных программ на предприятиях округа и содействие ветеранам и членам их семей в трудоустройстве.

Комплексное развитие промышленности, инвестиционная активность, создание рабочих мест, модернизация производств и системная подготовка кадров обеспечивают устойчивое развитие округа. Балашиха укрепляет позиции одного из ведущих индустриальных центров Московской области, внося вклад в экономический рост региона и реализацию задач национального развития.