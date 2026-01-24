«100 тысяч рублей за спектакль». Лариса Долина зарабатывает на сольных концертах после скандала с жильем

Народная артистка России Лариса Долина, недавно оказавшаяся в центре внимания из-за истории с квартирой, делает акцент на концертной и театральной деятельности. Как сообщает kp.ru , певица активно проводит сольные выступления в различных локациях.

В ближайших планах Долиной — серия концертов в столичных ресторанах и культурных площадках небольших городов Подмосковья. А уже в марте артистка отправится в мини-тур по нескольким городам Центральной России.

Несмотря на то, что основным местом работы для Ларисы Долиной является преподавательская должность в Московском государственном институте культуры, а также пост президента собственной Музыкальной академии (доходы от которой не разглашаются), значительную часть заработка составляют именно выступления. Артистка продолжает сотрудничество с Театром на Таганке, где занята в спектакле «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Ее участие в каждой постановке, которых в месяц бывает от двух до четырех, оценивается в 100 тысяч рублей.

Ранее Лариса Долина рассказала, что обустроилась на новом месте.