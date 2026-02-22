«30 баллов и 15 лет стажа». Стали известны условия выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году россияне смогут реализовать свое право на страховую пенсию по достижении определенных возрастных параметров и при наличии необходимого трудового стажа. Как сообщает сенатор Наталья Мельникова (экс-руководитель отделения Соцфонда по Псковской области), главными показателями станут возраст, официальное трудоустройство и накопленные пенсионные коэффициенты.

«В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — пояснила Мельникова.

В своем комментарии РИА Новости парламентарий подчеркнула, что данные требования касаются именно страховой пенсии. Если же у гражданина не хватает официального стажа или накопленных баллов, государство предоставит иной вид поддержки. В таком случае выход на пенсию откладывается: социальная пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока.

«Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов», — резюмировала политик, напоминая, что итоговая сумма выплат напрямую связана с продолжительностью трудовой деятельности и уровнем официального дохода гражданина.

