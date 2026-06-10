Почти 30 тыс. жителей оценили цифровой сервис по свадебным локациям Подмосковья

Цифровой сервис «Свадьба в Подмосковье» уверенно завоевывает популярность у пар, планирующих торжество. Ресурс посетили почти 30 тыс. человек, которые в общей сложности совершили порядка 133 тыс. действий — изучали локации, применяли фильтры и оставляли заявки. Портал фактически стал удобным виртуальным гидом по свадебным площадкам региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Как подчеркнула вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева, Подмосковье по праву считается одним из главных свадебных регионов страны, и этот статус подтверждают цифры: почти 2 тыс. пар намерены провести церемонию в текущем сезоне на выездных площадках области. Главная цель портала — дать каждой паре возможность подобрать идеальное место с учетом личных предпочтений: будь то историческая усадьба, уютный парк, берег озера или стильный лофт.

Сейчас на платформе wedding.mosreg.ru представлено свыше 80 площадок, разбросанных по всему региону. Удобный функционал позволяет фильтровать варианты по ключевым параметрам: бюджету, вместимости (количеству гостей) и архитектурному стилю. Кроме того, прямо на портале можно подать заявку на организацию торжества на выбранной локации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал назначать социальные выплаты в регионе проактивно.