Финские пилоты бьют тревогу: с начала специальной военной операции на Украине спутниковая навигация в воздушном пространстве у восточной границы страны работает со сбоями. В клубах Иматры и Лаппеенранты жалуются на ежедневные потери сигнала GPS. Авиаторам приходится возвращаться к методам прошлого века — карта, компас и часы. Помехи исследуют с помощью малых спутников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Особенно остро вопрос стоит в авиаклубах городов Иматра и Лаппеенранта, расположенных в непосредственной близости от российской границы. Пилот клуба «Иматра» Кари Кааракайнен рассказал, что при наборе высоты на планере или на крейсерской высоте малой авиации информация о местоположении теряется. Приходится полагаться на традиционные методы навигации, что создает серьезные проблемы, особенно в условиях, требующих точного позиционирования.

Национальная земельная служба Финляндии (MML), университет LUT, исследовательский центр электротранспорта EMRC и сами пилоты объединили усилия, чтобы изучить этот феномен. Старший научный сотрудник MML Мика Сааясто пояснил: исследователей интересует высота, на которой помехи становятся настолько сильными, что использование GNSS-приемников становится невозможным.

Ранее депутат Чепа объяснил, почему Запад больше не может накачивать Киев оружием.