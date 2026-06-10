В Перловке огонь охватил 800 квадратных метров бывшего спорткомплекса

Утром 8 июня в мытищинском микрорайоне Перловка задымилось заброшенное здание бывшего спорткомплекса. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, но к полудню спасателям удалось локализовать возгорание — угрозы соседним постройкам нет.

Сигнал тревоги поступил в экстренные службы в 11:35. Звонивший сообщил о задымлении по адресу: улица 3-я Крестьянская, дом 17А. Когда-то здесь был спорткомплекс, но последние время здание стояло заброшенным и не использовалось.

На место выехали пожарные расчеты. Всего задействовали четыре единицы техники. Для разбора конструкций и доступа к очагам тления привлекли экскаватор.

К 12:20 открытый огонь удалось сдержать. Пожар локализовали, то есть остановили его распространение. Угрозы, что пламя перекинется на соседние здания или жилые дома, нет.

В происшествии никто не пострадал. Эвакуацию не проводили — внутри заброшенного объекта людей не было.

Однако работы на этом не закончились. Спасатели продолжали проливать конструкции и разбирать завалы. Окончательно ликвидировать пожар удалось только к 19:30. К этому моменту открытое горение полностью пресекли.