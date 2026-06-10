Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс в третий раз стала мамой, сообщает «360.ru». Певица родила девочку в Красногорском родильном доме. Имя малышки пока остается в тайне.

История одной из самых популярных российских поп-групп начала 2000-х началась в 2000 году, когда продюсер Евгений Орлов обратил внимание на солистку коллектива Discovery Карину Кокс. После распада того проекта именно вокруг нее было решено создать новый. Так по инициативе Орлова появился девичий поп-бэнд «Сливки», в первоначальный состав которого вошли Карина, Дарья Ермолаева и Ирина Васильева.

Коллектив быстро завоевал любовь публики благодаря легкой поп-музыке с элементами R&B и соула. Дебютный альбом «Первая весна», выпущенный в 2001 году, стал настоящим прорывом. За годы существования «Сливки» записали шесть альбомов, а их самыми узнаваемыми хитами стали «Иногда», «Куда уходит детство», «Летели недели», «Моя звезда» (совместно с «Отпетыми мошенниками») и «Самая лучшая» (дуэт с Анжеликой Варум).

Кокс была основной вокалисткой и лицом группы «Сливки» на протяжении десяти лет. Летом 2010 года она заявила об уходе из коллектива и начале сольной карьеры, а с 1 января 2011 года официально покинула группу. Теперь ее главная роль — мама троих детей.

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