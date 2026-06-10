Капитальный ремонт Луневской школы в Химках завершится к 1 сентября

В Химках уже на 70% выполнили работы в рамках капитального ремонта Луневской школы. Завершить обновление планируется к 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение, расположенное на Гаражной улице в поселке Лунево, ремонтируют по госпрограмме. Площадь здания составляет более 8,6 тыс. кв. м.

Сейчас на площадке трудятся 140 рабочих. Также задействована 1 единица техники. Завершаются демонтажные работы и продолжаются общестроительные, отделочные, кровельные. Также проводится монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.