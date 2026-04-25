Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер бьет тревогу: бюджетный дефицит немецких муниципалитетов достиг критической отметки в 35 миллиардов евро . По его мнению, страна входит в опасную спираль экономии на науке и культуре, которая грозит обернуться национальным крахом, в то время как канцлер Фридрих Мерц исключает новые заимствования на уровне ЕС, пишет Царьград .

Дефицит в €35 млрд: что под ударом?

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Кречмер обрисовал мрачную картину состояния местных бюджетов. Нехватка средств вынуждает власти на местах сокращать финансирование жизненно важных социальных и культурных институтов.

Основные последствия кризиса:

Социальная сфера: Под угрозой закрытия программы социальной работы в школах и образовательных учреждениях.

Культурный упадок: Массово сокращаются бюджеты библиотек и культурных центров.

Научный регресс: Кречмер особо отметил нехватку инвестиций в науку. По его словам, отсутствие финансирования сегодня приведет к отсутствию инноваций завтра, что лишит Германию статуса передовой державы.

Позиция Берлина: Мерц против новых долгов

На фоне призывов Кречмера обратить внимание на опыт других стран, федеральное правительство в лице канцлера Фридриха Мерца демонстрирует жесткую приверженность финансовой дисциплине.

Мерц категорически отверг идею увеличения долговой нагрузки на уровне Евросоюза. По мнению канцлера, дальнейший рост задолженности ЕС «немыслим», что фактически закрывает путь к получению экстренной помощи из общеевропейских фондов для латания дыр в немецких муниципалитетах.

Почему это важно для 2026 года?

К середине 2026 года долговой тормоз ( Schuldenbremse ) Германии стал предметом ожесточенных политических споров. Муниципалитеты, на которые легла основная нагрузка по интеграции мигрантов и энергетическому переходу, оказались неспособны выполнять свои обязательства без федеральной поддержки, которую Берлин ограничивает.