Ограничения движения в Москве 26 апреля: список всех перекрытых набережных и мостов
В воскресенье, 26 апреля 2026 года, автомобилистам Москвы придется серьезно скорректировать свои маршруты. Из-за проведения полумарафона движение транспорта будет ограничено на ключевых набережных, мостах и улицах. Ограничения начнут действовать уже с полуночи и продлятся до середины дня.
График и география ограничений
Департамент транспорта Москвы разделил перекрытия на два основных этапа. Стоит учитывать, что на всех указанных участках будет также временно запрещена парковка.
1. Район МГУ и Воробьевых гор (с 00:01 до 14:00)
Первые ограничения вступят в силу сразу после полуночи на западе столицы:
- Улица Косыгина: на участке от проспекта Вернадского до Университетской площади.
2. Центр и набережные (с 08:00 до 15:00)
В это время движение будет полностью остановлено на огромном участке, охватывающем почти все центральные набережные и ключевые магистрали:
- Набережные: Воробьевская, Бережковская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Саввинская, Ростовская, Новодевичья и Лужнецкая.
- Улицы и площади: Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники, а также Университетская и Смоленская площади.
- Мосты и тоннели: Бородинский, Большой и Малый Москворецкие, Крымский мосты; Октябрьский тоннель.
- Прочее: Смоленский и Зубовский бульвары, Воробьевское шоссе, Новокрымский проезд.
Советы горожанам
В связи с масштабностью ограничений Дептранс настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях в указанные зоны.
- Используйте метро: В условиях перекрытого Садового кольца и набережных подземка станет самым надежным способом передвижения.
- Планируйте заранее: Если вам необходимо попасть в центр, закладывайте дополнительное время на объездные маршруты через ТТК.
- Внимание к знакам: Парковка на улицах, входящих в маршрут полумарафона, будет запрещена — припаркованные авто могут быть эвакуированы.