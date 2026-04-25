Ограничения движения в Москве 26 апреля: список всех перекрытых набережных и мостов

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, автомобилистам Москвы придется серьезно скорректировать свои маршруты. Из-за проведения полумарафона движение транспорта будет ограничено на ключевых набережных, мостах и улицах. Ограничения начнут действовать уже с полуночи и продлятся до середины дня.

График и география ограничений

Департамент транспорта Москвы разделил перекрытия на два основных этапа. Стоит учитывать, что на всех указанных участках будет также временно запрещена парковка.

1. Район МГУ и Воробьевых гор (с 00:01 до 14:00)

Первые ограничения вступят в силу сразу после полуночи на западе столицы:

Улица Косыгина: на участке от проспекта Вернадского до Университетской площади.

2. Центр и набережные (с 08:00 до 15:00)

В это время движение будет полностью остановлено на огромном участке, охватывающем почти все центральные набережные и ключевые магистрали:

Набережные: Воробьевская, Бережковская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Саввинская, Ростовская, Новодевичья и Лужнецкая.

Улицы и площади: Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники, а также Университетская и Смоленская площади.

Мосты и тоннели: Бородинский, Большой и Малый Москворецкие, Крымский мосты; Октябрьский тоннель.

Прочее: Смоленский и Зубовский бульвары, Воробьевское шоссе, Новокрымский проезд.

Советы горожанам

В связи с масштабностью ограничений Дептранс настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях в указанные зоны.