Нефть по $100: аналитики назвали причины устойчивости цен на Brent и Urals

Предстоящая укороченная рабочая неделя обещает быть насыщенной для российского финансового рынка. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5%, рубль сохраняет устойчивость, нефть марки Brent закрепилась выше психологической отметки в $100, а инвесторы на бирже замерли в ожидании квартальных отчетов крупнейших компаний, пишет РГ.

Рубль: Стабильность на фоне «черного золота»

Аналитики ожидают, что российская валюта проведет неделю в устоявшихся диапазонах. Поддержку рублю оказывают сразу несколько факторов:

Дорогая нефть: Цена на российскую нефть Urals в апреле держится в районе $100 за баррель, что значительно выше показателей начала года.

Налоговый период: До 28 апреля экспортеры активно продают валюту для расчетов с бюджетом, что создает дополнительное предложение на рынке.

Решение ЦБ: Снижение ставки на 50 б. п. до 14,5% было ожидаемым. Реальная процентная ставка (за вычетом инфляции) остается высокой, что делает рублевые активы привлекательными.

Ожидаемые коридоры:

Доллар: 73–78 руб.

Евро: 86–92 руб.

Юань: 10,7–11,4 руб.

Нефть: Ближневосточная премия и дефицит

Мировой рынок нефти остается в «бычьем» тренде. Котировки Brent уверенно держатся в диапазоне $100–110 за баррель.

Ключевые факторы влияния:

Блокада Ормузского пролива: Транзит через этот важнейший транспортный узел упал с 20 млн до 0,5 млн баррелей в день, что создало физический дефицит сырья.

Геополитика: Рынки закладывают премию за риск возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Перемирие между Израилем и Ливаном пока не привело к устойчивому миру.

Сокращение добычи: Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ существенно снизили объемы из-за невозможности вывоза нефти из переполненных хранилищ.

Если переговоры сорвутся, эксперты не исключают рывка цен выше $110.

Биржа: Неделя корпоративных отчетов

Индекс Мосбиржи после коррекции в район 2750 пунктов может вернуться к росту. На укороченной неделе фокус внимания сместится на финансовые результаты компаний за I квартал 2026 года.

Календарь инвестора:

Вторник (28 апр): Отчеты Яндекса и Ozon. Совет директоров «Татнефти» по дивидендам.

Среда (29 апр): Результаты Сбера, X5 Group и ДОМ.РФ.

Четверг (30 апр): Отчетность «Русгидро» и «Юнипро».

На мировых рынках главным событием станет заседание ФРС США в среду. С вероятностью 99% ставки останутся на текущем уровне, но инвесторы будут ловить сигналы о сроках будущего смягчения политики.