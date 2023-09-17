Адмирал НАТО посетовал на ослабленные Украиной производственные мощности военного блока

В НАТО наблюдаются серьезные проблемы в оборонном секторе, среди которых можно смело выделить медленные поставки вооружений и растущие на них цены, заявил адмирал Роб Бауэр, являющийся руководителем военного комитета Североатлантического альянса.

В частности, Бауэр констатировал, что наращивание союзниками по НАТО финансовых расходов на оборону не усилит безопасность Альянса, отставание производственных мощностей на лицо и это стоит признать, развел руками на пресс-конференции в Норвегии адмирал.

«Много должно быть сделано не только, чтобы защититься от настоящих угроз, но и от потенциальных будущих угроз. Для этого нам нужен совершенно другой подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности», — сказал Бауэр, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что на снижение оборотов повлияли систематические поставки вооружений Киеву. В свою очередь, начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность снижающейся в последнее время обороноспособностью военного блока.

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