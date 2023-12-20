Аэропорт Пекина отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

Аэропорт столицы КНР «Дасин» временно не будет принимать рейсы российского авиаперевозчика «Россия», сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство пекинского аэроузла.

Там пояснили, что отказ в обслуживании и приеме рейсов авиакомпании «Россия» будет действовать до выполнения дополнительных требований. По словам представителя аэропорта, это связано из-за проблем с договорами.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт „Дасин“ из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — сказано в сообщении.

В связи с решением китайской стороны «Россия» ранее уже отменила сразу несколько рейсов в Пекин.