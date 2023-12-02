Аэропорты Москвы задержали и отменили порядка сорока рейсов

Только в Шереметьево произошла задержка семи рейсов. Во Внуково задержка коснулась 12 вылетов, а 7 и вовсе пришлось отменить. В Домодедово отменили только два полета, зато задержаны 12 вылетов.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс Расписание». Данные цифр действительны на 7.10 утра.