Аэропорты Москвы задержали и отменили порядка сорока рейсов
Фото: [© Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Из-за плохой погоды авиагавани Внуково, Шереметьево и Домодедово стали переносить либо отменять отправку самолетов.
Только в Шереметьево произошла задержка семи рейсов. Во Внуково задержка коснулась 12 вылетов, а 7 и вовсе пришлось отменить. В Домодедово отменили только два полета, зато задержаны 12 вылетов.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс Расписание». Данные цифр действительны на 7.10 утра.