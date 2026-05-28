Агроном Суровцев объяснил, как спасти урожай в Подмосковье при арктическом похолодании

В последние дни мая Московская область столкнулась с нехарактерным арктическим похолоданием, заставившим дачников пересмотреть свои планы. Вместо предвкушения летнего тепла — низкие температуры, дожди и даже мокрый снег. О том, как провести этот день на участке с пользой и не погубить будущий урожай, REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

По прогнозам синоптиков, 28 мая выдастся особенно суровым: днем воздух прогреется лишь до +9…+14 градусов, а ночью столбики термометров могут упасть до +1. Порывы ветра стихнут, но из-за высокой влажности и плотных облаков субъективное ощущение холода только усилится. Погода, по словам специалистов, больше напоминает глубокую осень, нежели финал весны.

«Одевайтесь по-настоящему тепло, как на осеннюю прогулку, иначе простуда обеспечена», — предупреждает эксперт. Агроном добавляет, что работать на холоде мокрыми руками не только некомфортно, но и опасно для здоровья — гораздо разумнее отогреться горячим чаем, чем потом бороться с болезнью.

Что касается лунного календаря, то 28 мая Луна переходит в плодородный знак Скорпиона, что идеально для посадки «вершков» — томатов, перцев, баклажанов. Однако Суровцев призывает не доверять слепо даже самым благоприятным астрологическим прогнозам.

«Лунный календарь — помощник, а не диктатор. Если на улице минус или мокрый снег, никакая благоприятная луна не заставит меня сажать рассаду в открытый грунт. Сначала смотрим на погоду, потом на календарь», — настаивает он.

Исходя из этого, главным местом работы на 28 мая становится теплица. Здесь можно смело высаживать томаты, перцы и баклажаны, а также сеять любые виды капусты и зелень. Агроном подчеркивает: «Из запланированного по календарю 28 мая можно смело сажать томаты и перцы — но в теплицу. А вот картофель и корнеплоды в открытый грунт при такой погоде лучше не сажать. Они будут гнить в холодной, сырой земле».

Для тех, кто все же планирует выйти в открытый грунт, существует строгий запрет на посадку теплолюбивых культур. Огурцы, кабачки, тыквы и картофель в холодной земле обречены на гибель. От обрезки деревьев и кустарников в такую погоду тоже лучше воздержаться — раны будут заживать слишком медленно.

Ключевой задачей дня становится не преумножение посадок, а защита уже существующих. Необходимо тщательно укрыть всю высаженную рассаду спанбондом или пленкой, особенно уязвимые томаты, перцы и цветущую землянику. Тем же, у кого нет теплицы, агроном советует посвятить время подготовительным работам: разбору семян, планированию грядок или ревизии инвентаря.

Главный совет от эксперта звучит так: «Мой главный совет на 28 мая — работайте в теплице. Там и тепло, и растения под защитой. А если теплицы нет, займитесь укрытием грядок от заморозков. Самое главное в такой день — не навредить. Берегите себя и свои посадки».