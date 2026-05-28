Новые вертолеты, электросуда и вездеходы: какую технику сегодня выпускают в России

Для российского машиностроения начинается новый этап: отрасль уже не просто замещает импорт, а формирует собственную технологическую базу — от авиации и речного транспорта до беспилотников и техники для Арктики. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

По ее словам, последние проекты показывают, что отечественные предприятия постепенно переходят к созданию конкурентоспособной техники с потенциалом не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

Вертолеты и беспилотники

Одним из самых показательных событий эксперт назвала первый полет полностью импортозамещенного вертолета Ка-226Т с двигателем ВК-650В. По словам Гончар, зависимость от зарубежных силовых установок долгое время оставалась одной из самых уязвимых точек российского авиастроения, однако теперь отрасль постепенно выходит на полноценную локализацию ключевых компонентов.

«Модульная конструкция вертолета позволяет быстро адаптировать его под различные задачи — от санитарной авиации до спасательных операций и патрулирования. Для труднодоступных регионов России такая техника особенно востребована», — пояснила эксперт.

Кроме того, по словам Гончар, государство постепенно адаптирует нормативную базу под развитие беспилотной авиации. Наиболее перспективными направлениями применения дронов эксперт считает сельское хозяйство, логистику, мониторинг инфраструктуры и спасательные операции.

Транспорт на суше и на воде

Она отметила, что развитие машиностроения сегодня касается не только авиации, но и общественного транспорта. В частности, модернизация автобуса КаВЗ-4270 свидетельствует о переходе производителей к современным стандартам, где важны не только технические характеристики, но и комфорт пассажиров, безопасность и условия работы водителей.

Отдельное внимание Гончар обратила на возрождение речного транспорта. По ее словам, строительство судов на подводных крыльях Метеор 120Р и Валдай 45Р показывает попытку вернуть внутренним водным перевозкам статус полноценной транспортной системы. Особенно востребованы такие проекты в регионах с ограниченной транспортной доступностью.

При этом интерес к водному транспорту растет и в столице. Эксперт напомнила, что в Москве уже работают современные речные электросуда, а городские власти планируют расширять маршрутную сеть и постепенно переводить речной транспорт на электротягу.

Фото: [ t.me/mos_sobyanin ]

По мнению Гончар, развитие скоростного флота дает эффект далеко за пределами транспортной отрасли.

«Один крупный проект запускает цепочку заказов для судостроения, металлургии, приборостроения и двигателестроения. Именно поэтому государственная поддержка через льготный лизинг и программы модернизации инфраструктуры сейчас играет ключевую роль», — подчеркнула она.

Вездеходы и минивэны

Еще одним важным направлением эксперт назвала создание техники для экстремальных условий. В качестве примера она привела новый вездеход ДТ-3ПМ, рассчитанный на эксплуатацию в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Также она обратила внимание на расширение линейки коммерческого транспорта АвтоВАЗ. Запуск модели SKM M9, по мнению эксперта, говорит о формировании собственного сегмента легкого коммерческого транспорта, ориентированного на малый бизнес, корпоративные перевозки и туристическую сферу.

«Главная задача сегодня уже не сводится исключительно к импортозамещению. Намного важнее создание собственной инженерной и производственной экосистемы, способной обеспечить технологическую независимость страны в долгосрочной перспективе», — заключила Гончар.

Ранее эксперты рассказали, что изменится на дорогах к 2030 году. В ближайшие годы водителей и пешеходов в России ждут ощутимые изменения на дорогах: от новых развязок и обходов городов до камер на обочинах и регистрации электросамокатов.