Рубль на пике силы: эксперты честно спрогнозировали курс доллара на июнь 2026-го

Аналитики ведущих инвестиционных и управляющих компаний оценили риски девальвации российской валюты на пороге сезона отпусков и назвали факторы, сдерживающие падение рубля. Об этом пишет РБК.

Валютные рекорды конца весны

Конец мая 2026 года ознаменовался стремительным укреплением национальной валюты. В ходе торгов на международном рынке Форекс курс американского доллара кратковременно падал ниже отметки в 71 рубль, зафиксировав минимальные значения с февраля 2023 года. На последние майские выходные Банк России утвердил официальные курсы валют на следующих уровнях: доллар США — 71,21 рубля, евро — 82,54 рубля, китайский юань — 10,48 рубля.

Несмотря на традиционное сезонное увеличение спроса на иностранную валюту в июне из-за старта периода отпусков, опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты сходятся во мнении, что масштабного ослабления рубля в начале лета не произойдет. Баланс сил на валютном рынке по-прежнему смещен в сторону избыточного предложения со стороны экспортеров.

4 макроэкономических фактора, управляющих курсом в июне

Текущая стабильность рубля обеспечивается уникальным сочетанием внешних и внутренних факторов, нивелирующих геополитическое давление:

1. Отложенный эффект дорогой нефти: В апреле российская марка Urals продемонстрировала мощный ценовой рывок, подорожав на 23,2% до $94,87 за баррель. Из-за стандартного временного лага в полтора-два месяца эта сверхвыручка начнет полноценно зачисляться на счета экспортеров и поступать на внутренний рынок именно в июне. В мае цена барреля удерживалась в районе $90.

2. Дисбаланс экспорта и импорта: Чистый объем продаж валюты 29 крупнейшими экспортерами вырос втрое по сравнению с ранней весной, достигнув $7,2 млрд. Одновременно с этим внутренний спрос на валюту со стороны импортеров и финансового сектора остается крайне сдержанным из-за высоких санкционных и инфраструктурных рисков.

3. Новые параметры бюджетного правила: С 5 июня Минфин планирует увеличить ежедневный объем закупок валюты и золота примерно до 12 млрд рублей (в мае закупалось 5,8 млрд рублей). Однако ЦБ продолжит зеркалировать операции, и новые объемы Минфина смогут лишь частично приглушить чрезмерное укрепление рубля, не вызвав его падения.

4. Снижение ключевой ставки ЦБ: На последнем заседании Банк России опустил ключевую ставку до 14,5%. На грядущем заседании 19 июня аналитики ожидают очередного шага вниз — на 25–50 базисных пунктов, до уровня 14%. Тем не менее, процентные ставки в РФ остаются высокими, что продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов.

Прогнозы экспертов: коридор цен на июнь 2026 года

Прогнозы большинства аналитических домов сходятся к тому, что локальный пик укрепления рубля будет пройден на стыке месяцев, после чего начнется умеренная коррекция.