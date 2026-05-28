Восстановление инфраструктуры в Донбассе: Мособлводоканал проводит ремонтные работы на водоводе

Работники Мособлводоканала начали ремонт водопровода на участке от улицы Брюхнова до улицы Гриценко в городе Новоазовск, расположенном в Донецкой Народной Республике. Эти работы являются частью широкой программы восстановления коммунальной инфраструктуры в новых российских регионах. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе текущих операций был установлен временный байпас длиной 25 м и диаметром 90 мм с запорной арматурой, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение во время замены участка трубопровода диаметром 200 мм, изготовленного из чугуна.

На протяжении последней недели аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили 16 заявленных мероприятий, среди которых установка насоса на скважине в селе Красноармейское, промывка гидростатов на канализационных насосных станциях № 1 и № 2 в Новоазовске, ремонт самотечного коллектора с использованием труб ПФРК диаметром 150 мм — 2 единицы в районе канализационной насосной станции № 4 в поселке городского типа Седово и очистка канализационных колодцев на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.