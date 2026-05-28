Экс-президент «Локомотива» усомнился в шансах «Спартака» на успех в следующем сезоне

Он отметил, что игра «Спартака» в суперфинале Кубка России оставила хорошие впечатления. В целом при Карседо команда успокоилась, у нее появился рисунок.

«Но как «Спартак» играл нестабильно в обороне, так и играет. Но тренер старается. Думаю, в следующем сезоне команда будет посильнее. «Спартак» и сейчас боролся за медали. Но вряд ли будет бороться за золотые в следующем сезоне — пока рано об этом говорить», — сказал Геркус.

«Спартак» финишировал на четвертом месте в чемпионате, упустив в последнем туре шанс завоевать бронзовые медали. Карседо принял команду в январе, когда красно-белые занимали шестую позицию. «Спартак» сумел завершить сезон на высокой ноте, завоевав Кубок России.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» назвал игроков топ-клубов РПЛ, которым стоит задуматься о смене команды.